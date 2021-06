A Food and Drug Administration (FDA), agência dos Estados Unidos similar à Anvisa, aprovou o uso do Aduhelm, um novo medicamento para o tratamento do Alzheimer, o primeiro a tratar diretamente a patologia "fundamental" da doença.

Em comunicado, a FDA informou que trata-se do primeiro novo tratamento contra o Alzheimer que o governo americano aprova contra a doença degenerativa, que afeta 6,2 milhões de pessoas no país.