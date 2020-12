(Atualiza com dados divulgados às 22h de Brasília). Washington

EFE (Atualiza com dados divulgados às 22h de Brasília). Washington 22 dez 2020

Os Estados Unidos superaram nesta segunda-feira a marca de 118 milhões de casos de coronavírus e já tem mais de 319 mil mortes por Covid-19, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.

Às 20h (local, 22h em Brasília), o país mais afetado pela pandemia em todo o mundo somava 18.011.449 contágios e 319.255 vítimas do vírus SARS-CoV-2. Os números representam altas de 1.628 óbitos e 190.972 casos em relação ao mesmo horário no domingo.

Segundo a universidade com sede em Baltimore, o segundo colocado no ranking de casos é a Índia, com 10.055.560, seguida por Brasil, (7.263.619), Rússia (2.850.042), França (2.535.716) e Reino Unido (2.079.678).

Quanto ao número de mortes, a segunda posição é do Brasil, com 187.291, seguido por Índia (145.810), México (118,202), Itália (69.214) e Reino Unido.

Dentro do território americano, a Califórnia é o estado com mais infecções, com um total de 1.908.924. Em seguida, respectivamente em segundo e terceiro lugares, vêm o Texas (1.603.525) e a Flórida (1.212.581).

Nova York continua sendo o líder na quantidade de vítimas do vírus SARS-CoV-2, com 36.568, seguido por Texas (25.934) e Califórnia (22.766). EFE

ssa/dr