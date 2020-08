O governo dos Estados Unidos incluiu nesta sexta-feira novos argumentos à acusação contra o fundador do site WikiLeaks, Julian Assange, o que abre as portas para um atraso ainda maior no processo sobre a extradição do ativista do Reino Unido.

Em uma audiência administrativa realizada na Corte de Magistrados de Westminster, em Londres, a promotora Claire Dobbin explicou que os EUA enviaram em 12 de agosto um documento acusatório, que amplia a descrição da suposta conduta ilegal de Assange.