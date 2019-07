O governo de Donald Trump busca um acordo com a Guatemala para enviar de volta ao país solicitantes de asilo que cheguem aos Estados Unidos, assim como os casos deles, livrando assim a Casa Branca de qualquer responsabilidade sobre esses imigrantes.

Detalhes do possível acordo com a Guatemala foram revelados nesta sexta-feira pela revista "The New Yorker", que teve acesso a uma minuta do documento que deve ser anunciado no início da semana que vem.