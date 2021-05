O governo dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira o cancelamento de todos os projetos para a construção de um muro na fronteira com o México e disse que vai ajudar a resolver os problemas causados às comunidades afetadas pela obra emblemática promovida pelo ex-presidente Donald Trump.

O porta-voz adjunto do Pentágono, Jamal Brown, lembrou, através de um comunicado, que o orçamento destinado ao muro foi desviado de fundos do Departamento de Defesa "originalmente destinados a outras missões e funções militares" que incluíam escolas e obras no exterior.