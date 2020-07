Os Estados Unidos classificaram nesta segunda-feira como "ilegais" praticamente todas as reivindicações chinesas de soberania no mar da China Meridional, em uma escalada na política de Washington de rejeitar os avanços de Pequim nesse espaço estratégico cheio de disputas territoriais.

"Deixamos claro que as reivindicações de Pequim sobre recursos longe da costa na maior parte do Mar do Sul da China são completamente ilegais, assim como sua campanha de intimidação para controlá-los", disse o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, em comunicado.