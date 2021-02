O Departamento de Estado dos EUA classificou nesta terça-feira como "golpe de Estado" os fatos ocorridos em Mianmar e anunciou que restringirá as ajudas dirigidas ao governo do países asiático, embora tenha decidido continuar a oferecer assistência humanitária à população, inclusive à minoria rohingya.

"Depois de ter revisado os fatos e as circunstâncias, concluímos que Aung San Suu Kyi, a líder do partido no poder, e Win Myint, o devidamente eleito presidente birmanês, foram depostos em um golpe militar, em 1º de fevereiro", indicou uma representante do Departamento de Estado, em entrevista coletiva telefônica.