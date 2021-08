O chefe do Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), Kenneth McKenzie. EFE/Arquivo

As Forças Armadas dos Estados Unidos estão compartilhando informações com os talibãs para evitar que ocorram mais atentados como os desta quinta-feira nos arredores do aeroporto de Cabul, cuja autorida foi reivindicada pelo Estado Islâmico e deixou dezenas de mortos.

O chefe do Comando Central dos EUA, general Kenneth McKenzie, explicou em uma entrevista coletiva que as forças americanas têm "compartilhado informações com os talibãs" e tendem a continuar "coordenando" para evitar novos ataques.