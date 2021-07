A Casa Branca intensificou nesta quinta-feira sua retórica em relação ao governo cubano, atribuindo a falta de acesso a oportunidades econômicas na ilha ao comunismo.

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, se pronunciou a respeito em entrevista coletiva, na qual uma jornalista da emissora "Fox News" lhe perguntou se não era possível que os protestos contra o governo do país caribenho no último domingo fossem motivados pelo fato de que os cubanos estão "fartos do comunismo".