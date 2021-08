Os Estados Unidos continuarão a missão de evacuação do Afeganistão e descartaram enviar mais tropas ao país asiático, apesar do atentado desta quinta-feira nos arredores do aeroporto de Cabul, que matou 12 militares americanos e deixou 15 feridos.

O anúncio foi feito pelo chefe do Comando Central dos EUA, general Kenneth McKenzie, em entrevista coletiva no Pentágono, na qual discursou de forma virtual.