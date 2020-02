O índice de desemprego nos Estados Unidos subiu um décimo percentual em janeiro, até 3,6%, apesar da criação de 225 mil novos postos de trabalho, informou o Departamento de Trabalho nesta sexta-feira.

A economia americana continua em números próximos do pleno emprego e a criação de novas vagas superou as 164 mil previstas por analistas.

O relatório do governo ajustou os dados correspondentes a 2019 e indicou que ao longo do ano a economia somou 2,09 milhões de empregos. No boletim anterior, esse número era de 2,11 milhões.

Mesmo assim, o ano passado foi o nono consecutivo em que este número excedeu os 2 milhões de novos empregos criados.

A maior economia do mundo acrescentou uma média de 211 mil empregos nos últimos três meses, uma aceleração nas contratações em comparação com os seis meses anteriores. Em janeiro, o salário dos trabalhadores aumentou 7 centavos, para US$ 28,44 por hora.

A taxa de desemprego é um dos elementos mais favoráveis da economia americana, cujo crescimento se abrandou no terceiro trimestre do ano passado para uma taxa anual de 2,1%, depois de crescer 3,1% entre janeiro e março e 2% no segundo trimestre do ano. EFE

