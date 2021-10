O Departamento de Estado dos EUA criticou nesta segunda-feira o governo da Venezuela por interromper o diálogo com a oposição no México e colocar o caso do empresário colombiano Álex Saab "acima do bem-estar dos milhões de venezuelanos".

O porta-voz da pasta, Ned Price, expôs a crítica ao comentar sobre a decisão da Venezuela de interromper os contatos com a oposição depois da extradição de Saab, suposto testa de ferro do presidente, Nicolás Maduro, que estava detido em Cabo Verde e foi enviado aos EUA.