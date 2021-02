O Secretário de Estado americano, Antony Blinken, conversou por telefone nesta segunda-feira com o ministro das Relações Exteriores, Mevlüt Çavusoglu, e declarou que alguns integrantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) são responsáveis pela morte de reféns turcos no norte do Iraque, após a polêmica entre os dois países sobre a reação inicial de Washington.

"Blinken expressou condolências pela morte de reféns turcos no norte do Iraque e afirmou nossa opinião de que os terroristas do PKK têm responsabilidade", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, em comunicado.