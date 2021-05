O governo dos Estados Unidos reforçou nesta terça-feira a necessidade de deixar a diplomacia trabalhar de forma "silenciosa e intensiva" para alcançar o "fim da violência" da escalada da guerra entre Israel e as milícias palestinas em Gaza, que se prolonga por mais de uma semana.

A bordo do avião presidencial, onde acompanha o presidente Joe Biden em uma viagem a Detroit (Michigan), a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse aos repórteres que o objetivo do governo americano "é ver o fim da violência no terreno, o fim do sofrimento de israelenses e palestinos".