As Nações Unidas declararam nesta terça-feira que os Estados Unidos não cumprem as normas internacionais com a expulsão em massa dos milhares de haitianos que atravessaram a fronteira com o México nos últimos dias e estão agora acampados sob uma ponte internacional na cidade de Del Rio, no sul do Texas, que faz fronteira com Ciudad Acuna, do lado mexicano.

"Estou horrorizado com as imagens das condições deploráveis em uma estrada (ponte) em Del Rio, onde mais de 14 mil haitianos se aglomeraram após difíceis viagens de diferentes países da América", disse o alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi.