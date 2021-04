O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira esperar que o governo americano possa começar a compartilhar seu estoque de vacinas contra a covid-19 com outros países "antes do final do verão" (no hemisfério norte - entre junho e setembro), assim que garantir o suficiente para inocular toda a população doméstica.

"Minha esperança é que, antes do fim do verão, falarei com vocês que já temos acesso a mais vacinas do que precisamos para cuidar de cada americano e que vamos ajudar outros países, países pobres", disse Biden em um evento na Casa Branca.