A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, afirmou nesta terça-feira que o governo americano deve dar uma resposta às destituições de juízes da Suprema Corte e do procurador-geral de El Salvador.

As declarações de Kamala foram feitas na 51ª conferência anual da organização Americas Society/Council of the Americas, na qual vários integrantes do governo dos EUA devem falar ao longo do dia.