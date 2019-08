O assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, afirmou nesta quarta-feira que os Estados Unidos conversaram com autoridades venezuelanas "pelas costas" do presidente do país, Nicolás Maduro.

"Os únicos elementos discutidos com aqueles que estão se aproximando pelas costas de Maduro são sua saída e eleições livres e justas", escreveu Bolton no Twitter. O assessor do presidente Donald Trump também disse que Maduro deve ir embora da Venezuela para "pôr fim ao roubo dos recursos venezuelanos e a contínua repressão".