11 out 2019

EFE Washington 11 out 2019

O governo dos Estados Unidos reafirmou nesta quinta-feira que "apoia totalmente" a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), apesar de não ter incluído o respaldo à adesão do país em uma carta enviada à direção da entidade, revelada hoje pela agência "Bloomberg".

"(...) Somos apoiadores entusiastas da entrada do Brasil nesta importante instituição, e os Estados Unidos farão um grande esforço para apoiar a acessão do Brasil", escreveu o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, no Twitter.