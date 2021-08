A porta-voz do governo dos Estados Unidos, Jen Psaki, afirmou nesta sexta-feira na conversa diária com a imprensa que nem o país nem seus aliados têm pressa em reconhecer um governo talibã no Afeganistão.

"Deixe-me ser clara: não há pressa no reconhecimento de qualquer tipo pelos EUA ou pelos parceiros internacionais com os quais conversamos", destacou a porta-voz.