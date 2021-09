Cerca de 24 mil afegãos já entraram nos Estados Unidos procedentes do aeroporto de Cabul nas operações de retirada de pessoas do Afeganistão após a tomada do poder no país pelo Talibã, informou o Departamento de Estado americano nesta quarta-feira.

O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, não detalhou que tipo de visto elas portavam, mas disse e entrevista coletiva que a maioria era "afegãos em risco".