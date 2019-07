O enviado especial dos Estados Unidos para a reconciliação do Afeganistão, Zalmay Khalilzad, afirmou neste domingo que as conversas de paz entre o governo afegão e os talibãs acontecerão depois de finalizadas as negociações entre Washington e os insurgentes.

As declarações de Khalilzad foram feitas depois que o Governo afegão anunciou ontem que em duas semanas começarão conversas de paz "frente a frente" com os talibãs em um país europeu, fato que os insurgentes se negaram até agora.