O governo dos Estados Unidos afirmou nesta sexta-feira que as organizações de supremacistas brancos estão aprendendo as táticas usadas por grupos jihadistas para se coordenar em nível global e obter financiamento, o que provocou um aumento do terrorismo baseado em motivos raciais e étnicos em todo o mundo.

"Os nacionalistas brancos se comunicam por meio de redes internacionais. Estão aprendendo com seus antecessores jihadistas em termos de se organizar globalmente e arrecadar fundos", disse o coordenador da Luta Antiterrorista do Departamento de Estado dos EUA, Nathan Sales, em uma entrevista coletiva.