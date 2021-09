Os Estados Unidos confirmaram nesta quinta-feira que planejam doar US$ 5 bilhões ao longo de cinco anos para combater a fome no mundo, anúncio com o qual o presidente americano, Joe Biden, espera incentivar uma maior ação global para acabar com a insegurança alimentar.

O governo de Biden fez o anúncio devido à cúpula da ONU sobre sistemas alimentares, um fórum virtual que reúne líderes de todo o mundo nesta quinta-feira para tentar mudar a forma como o mundo produz, processa e consome os alimentos.