O ritmo de vacinação contra o novo coronavírus no Estados Unidos quase duplicou no último mês, chegando a 1,7 milhão de doses diárias, que é a taxa atual, segundo informou nesta quarta-feira a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Rochelle Walensky.

Em entrevista coletiva concedida pela equipe de resposta à pandemia da Covid-19 do governo americano, a líder do grupo destacou que, nas últimas cinco semanas, o número de casos vem caindo no país, apesar das novas variantes serem ameaça nesse cenário.