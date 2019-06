O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, se reuniu neste domingo com o presidente do Banco Popular da China (banco central chinês), Yi Gang, para tratar sobre as negociações entre ambos os países para resolver suas tensões comerciais.

"Tive uma reunião construtiva com o presidente do Banco Popular da China, Yi Gang, durante a qual mantivemos discussões francas sobre assuntos comerciais", disse o representante americano através de sua conta do Twitter