Os Estados Unidos afirmaram nesta quarta-feira que a China reiterou o "compromisso" de aumentar as compras de produtos agrícolas americanos ao término de uma nova rodada de negociação comercial sem resultados substanciais, além de informar que as conversas serão retomadas no início de setembro em Washington.

"A delegação chinesa confirmou o compromisso para aumentar as compras de exportações agrícolas dos EUA. Os encontros foram construtivos e esperamos que as negociações sobre um acordo comercial executável continuem em Washington no início de setembro", indicou a Casa Branca em comunicado, sem oferecer mais detalhes.