Estados Unidos e Rússia iniciarão conversas sobre segurança cibernética, após as acusações do governo americano de supostos ataques realizados a partir do território russo, segundo anunciou nesta quarta-feira o presidente russo, Vladimir Putin, que se reuniu com o mandatário americano, Joe Biden, em sua primeira cúpula em Genebra.

"Decidimos que começaremos a conversar sobre isso (cibersegurança). Na minha opinião, é extremamente importante", afirmou em entrevista coletiva o chefe do Kremlin.