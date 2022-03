Estados Unidos e União Europeia anunciarão nesta sexta-feira um acordo para o envio de gás natural liquefeito (GNL) americano para os países da Europa, segundo anunciou nesta quinta-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

"Amanhã, com o presidente (Joe) Biden, apresentaremos um novo capítulo da nossa associação energética. Trata-se de gás natural liquefeito adicional dos Estados Unidos para a União Europeia, substituindo o gás natural russo que temos por agora", disse a líder do Executivo do bloco continental.