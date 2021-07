Os Estados Unidos enviarão agentes do FBI (polícia federal americana) e do Departamento de Segurança Interna (DHS) ao Haiti para auxiliar na investigação do assassinato do presidente Jovenel Moise, segundo anunciou a Casa Branca na sexta-feira.

Washington também enviará ao Haiti vacinas contra covid-19 e um pacote de ajuda de US$ 5 milhões para ajudar a polícia nacional no combate à violência de gangues, detalhou a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, em entrevista coletiva.