O governo de Donald Trump enviará dezenas de agentes à fronteira norte da Guatemala com o México para ajudar as autoridades locais a conter em sua origem o êxodo migratório centro-americano para os Estados Unidos, segundo informou nesta sexta-feira o jornal "The Washington Post".

Os agentes, cerca de 80 de acordo com as fontes consultadas pelo jornal, assessorarão as autoridades migratórias e policiais guatemaltecas para combater as redes de tráfico humano, em um plano pactuado entre os governos de Trump e Jimmy Morales que ainda não foi tornado público.