O governo dos Estados Unidos "condena energicamente" o golpe de Estado ocorrido no Mali e pediu a libertação e a proteção dos integrantes do governo e de suas famílias, além do restabelecimento da ordem constitucional, afirmou nesta quarta-feira o secretário de Estado, Mike Pompeo.

Em comunicado, Pompeo declarou que os EUA condenam "o motim de 18 de agosto como condenariam qualquer tomada de poder à força".