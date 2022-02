O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, assegurou nesta quarta-feira que não há uma "retirada significativa" das forças militares da Rússia na fronteira com a Ucrânia, em contraste com as declarações de Moscou e em meio às tensões sobre uma potencial invasão russa ao seu país vizinho.

Blinken deu esta declaração em uma entrevista à emissora de TV "ABC", comentando o anúncio do Kremlin ontem da retirada de algumas unidades militares russas da fronteira.