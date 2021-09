O National Mall, monumental esplanada no centro de Washington, se tornou um grande templo ao ar livre para homenagear os mortos por covid-19, com uma instalação artística com mais de 600 mil bandeiras brancas para cada pessoa que morreu por causa da doença nos Estados Unidos.

O silêncio foi mantido nesta sexta-feira nos arredores do monumento a George Washington, o obelisco no centro da capital dos EUA, ao lado do qual estão diversas bandeiras brancas da mostra "In America: Remember", da artista Suzanne Brennan.