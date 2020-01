Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira novas sanções econômicas contra oito funcionários de alto cargo do governo do Irã, entre eles o secretário do Conselho de Segurança Nacional Supremo, Ali Shamkhani, e os "maiores produtores" de aço, ferro e cobre do país, uma resposta ao ataque com mísseis a duas bases que abrigavam tropas americanas no Iraque.

"Essas sanções continuarão até que o regime (iraniano) interrompa o financiamento do terrorismo global e se comprometa a nunca ter armas nucleares", disse o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, em pronunciamento na Casa Branca ao lado do secretário de Estado, Mike Pompeo.