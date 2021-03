O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta terça-feira, sanções contra a Rússia pelo envenenamento e prisão do líder da oposição russa Alexei Navalny, incluindo vistos e restrições econômicas, de acordo com informações da Casa Branca.

Eles também indicaram que têm relatórios que confirmam "com grande confiança" que Navalny foi envenenado por agentes do Serviço de Segurança Federal Russo (FSB, ex-KGB) com o agente químico Novichok.