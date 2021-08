Os Estados Unidos já evacuaram 7 mil pessoas do Afeganistão desde 14 de agosto e habilitaram mais acessos ao aeroporto de Cabul, de modo a acelerar o processo de tirar cidadãos americanos e colaboradores do país asiático.

O subdiretor de logística do Estado-Maior Conjunto dos EUA, general Hank Taylor, divulgou detalhes sobre a situação no local em entrevista coletiva no Pentágono ao lado do porta-voz do Departamento de Defesa, John Kirby.