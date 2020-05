Os Estados Unidos superaram a marca de 82 mil mortes por Covid-19 nesta terça-feira, com 82.246, 2.159 delas confirmadas de ontem para hoje, e já teve 1.367.927 de casos de infectadas pelo novo coronavírus, segundo contagem da universidade Johns Hopkins, com sede em Baltimore, em Maryland.

Os casos ativos, ainda de acordo com o levantamento da universidade, ainda estão em mais de 1 milhão, e 230.287 pessoas se curaram depois de terem sido contagiadas.

O estado de Nova York continua sendo o epicentro da pandemia nos EUA, com 338.485 registros de infecções e 27.284 óbitos, pouco menos que os de Reino Unido e Itália, respectivamente segundo e terceiro colocados no ranking de vítimas do vírus SARS-CoV-2. Apenas na cidade de Nova York, 20.237 pessoas morreram de Covid-19.

O estado é seguido pelo vizinho Nova Jersey, com 140.917 casos confirmados e 9.531 mortes, e em seguida vem Illinois, com 83.021 e 3.601, e Massachusetts, com 79.332 e 5.141.

O número provisório de mortes ainda está abaixo das estimativas iniciais da Casa Branca, que projetavam, na melhor das hipóteses, entre 100.000 e 240.000 mortes, mas já ultrapassou em muito a estimativa mais otimista do presidente do país, Donald Trump, de entre 50 mil a 60 mil.

Desde então, porém, Trump aumentou sua previsão várias vezes até dizer, na estimativa mais recente, que o número final provavelmente ficará entre 100 mil e 110 mil.

O Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), da Universidade de Washington, cujos modelos preditivos da evolução da pandemia são frequentemente utilizados pela Casa Branca, prevê que até o início de agosto a crise terá deixado mais de 147 mil mortes nos EUA, número que foi atualizado nesta terça-feira.

O principal epidemiologista do governo, Anthony Fauci, reconheceu hoje em discurso ao Senado que o número de óbitos por Covid-19 é provavelmente maior do que o reportado oficialmente e alertou que a saída precoce da quarentena poderia levar a mortes evitáveis. EFE

at/dr