O governo dos Estados Unidos aumentou a pressão sobre a Huawei nesta segunda-feira, ao adotar uma série de medidas para limitar o acesso da empresa chinesa a microprocessadores produzidos por outras companhias, e incluiu 38 parceiras da multinacional de telecomunicações na lista de entidades que podem representar uma ameaça para a segurança nacional.

Funcionários do Departamento de Comércio explicaram, em entrevista coletiva, que as medidas anunciadas restringem de forma efetiva o acesso da Huawei a chips produzidos por outras empresas com software ou hardware americanos.