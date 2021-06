A Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos decidiu liberar para uso dois lotes de vacinas da Johnson & Johnson produzidas na problemática fábrica da Emergent Biosolutions em Baltimore, mas ordenou que muitas mais fossem descartadas por não reunirem condições para sua administração.

A FDA fez esse anúncio nesta sexta-feira em um comunicado no qual não dá números, embora o jornal "The New York Times" cifre em 60 milhões o total de doses que devem ser descartadas, em comparação com as 10 milhões que estão autorizadas para uso.