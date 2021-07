Os Estados Unidos manterão as atuais restrições de viagens para entrar em seu território diante do aumento dos casos de covid-19 pela variante delta, que no país tem causado um aumento acentuado de infecções.

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, confirmou nesta segunda-feira que a intenção do governo presidido por Joe Biden é manter as restrições atuais.