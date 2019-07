O Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, sigla em inglês) multou em cerca de US$ 500 mil uma imigrante ilegal, que vive em uma igreja de Columbus (Ohio) há 21 meses, por se negar a ser deportada, segundo informou nesta quinta-feira o jornal "The New York Times".

E aparentemente não é o único caso, pois segundo informações do jornal, começa a ser uma prática habitual inclusive em pessoas protegidas por centros religiosos, já que cita outros casos com multas de até US$ 300 mil.