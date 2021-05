Os especialistas epidemiológicos do governo dos Estados Unidos não acreditam que uma decisão sobre a vacinação contra a Covid-19 de crianças com menos de 12 anos de idade possa ser tomada antes do final do ano.

Isto foi admitido nesta terça-feira pelo epidemiologista-chefe do governo dos EUA, Anthony Fauci, durante uma coletiva de imprensa da equipe de resposta à pandemia da Casa Branca.