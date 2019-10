O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após ordenar a saída das tropas americanas da Síria, admitiu nesta quarta-feira que seu país "jamais deveria ter se envolvido no Oriente Médio".

Quase ao mesmo tempo que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciou o início da ofensiva militar no nordeste da Síria contra as milícias curdas, Trump disse em sua conta no Twitter que no Oriente Médio "acontece luta entre vários grupos que já dura centenas de anos".