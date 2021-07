As autoridades federais dos Estados Unidos afirmaram nesta quarta-feira que não consideram necessário que as pessoas vacinadas voltem a usar máscaras, mesmo diante do aumento do número de casos de covid-19 relacionados com a variante Delta, contradizendo assim as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do próprio governo de Los Angeles.

"Se você estiver vacinado, estará a salvo das variantes que circulam aqui", disse a diretora do Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), Rochelle Walensky, em entrevista à rede de televisão americana "NBC".