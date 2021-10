27 out 2021

EFE Washington 27 out 2021

O governo dos Estados Unidos enfatizou nesta terça-feira que os protestos planejados para novembro em Cuba são uma "oportunidade" para que as autoridades cubanas escutem as frustrações da população, a qual elogiou pela vontade de "mostrar pacificamente o poder de sua voz" após a "violenta repressão" de julho.

Em entrevista coletiva, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, negou as acusações feitas pelo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, de que Washington tem um papel ativo na organização do "esquema desestabilizador" contra Cuba, o que incluiria o protesto marcado para 15 de novembro.