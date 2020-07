Na primeira semana de julho, o governo Trump anunciou que não concederia ou ampliaria vistos a estudantes estrangeiros que se registrassem para fazer todos os cursos online, uma decisão que afetou as instituições de ensino superior em todo o país. EFE/Arquivo

Apenas dez dias depois de o governo Donald Trump voltar atrás na proibição de que estudantes estrangeiros matriculados em universidades que oferecem todas as aulas online entrassem nos Estados Unidos em meio à pandemia do novo coronavírus, a medida passou a valer para novos alunos.

"Estudantes, não-imigrantes, cuja matrícula seja nova ou iniciada após 9 de março, não poderão entrar nos Estados Unidos para se inscrever em uma instituição educacional para o outono (no hemisfério norte, primavera no sul) em um curso completo de estudo que seja ministrado 100% online", anunciou o serviço de imigração e aduanas do país (ICE).