O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, anunciou nesta terça-feira uma recompensa de US$ 5 milhões por informações que levem à prisão e ao julgamento do presidente do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela, Maikel Moreno, considerado próximo ao chavismo.

Em comunicado, Pompeo também sancionou Moreno e sua esposa por supostamente estarem envolvidos "em uma signiticativa corrupção" e afirmou que o chefe do Supremo venezuelano "recebeu propina para influenciar no resultado de casos criminais e civis".