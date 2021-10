22 out 2021

EFE Washington 22 out 2021

O governo dos Estados Unidos ofereceu nesta sexta-feira uma recompensa de US$ 10 milhões por qualquer informação que leve à prisão ou à condenação do colombiano Álvaro Pulido Vargas, suposto sócio de Álex Saab, apontado como testa de ferro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

Em comunicado, o Departamento de Estado dos EUA explicou que a recompensa está relacionada às acusações apresentadas pelo Departamento de Justiça americano contra "Pulido e outros por lavagem de dinheiro em conexão com um plano de propinas no exterior".