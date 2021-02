O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, anunciou nesta quarta-feira que o país pagará mais de US$ 200 milhões (R$ 1,08 bilhão) à Organização Mundial da Saúde (OMS), como forma de reafirmar o compromisso do governo de Joe Biden com a agência multilateral.

"Tenho o prazer de confirmar que para o fim do mês, os Estados Unidos têm a intenção de pagar mais de 200 milhões em obrigações estimadas e atuais com a OMS", afirmou Blinken, durante reunião do Conselho de Segurança da ONU.